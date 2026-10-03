Врач рассказала, кто особенно подвержен риску заболеть ОРВИ

Как отметила эксперт, к группе повышенного риска относятся пациенты с хроническими соматическими заболеваниями, включая болезни и пороки развития сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем, люди с хроническими заболеваниями почек и болезнями обмена веществ.

Кроме того, подвержены заражению те, кто страдает диабетом, хронической анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, беременные женщины, пожилые люди.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов предупредил о начале сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в России.

