Врач рассказала, кто особенно подвержен риску заболеть ОРВИ
Люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, иммунодефицитом, а также беременные женщины и пожилые особенно подвержены риску заражения ОРВИ. Об этом заявила завотделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, к группе повышенного риска относятся пациенты с хроническими соматическими заболеваниями, включая болезни и пороки развития сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем, люди с хроническими заболеваниями почек и болезнями обмена веществ.
Кроме того, подвержены заражению те, кто страдает диабетом, хронической анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, беременные женщины, пожилые люди.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов предупредил о начале сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в России.
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