Демократы могут подвергнуть импичменту президента США Дональда Трампа, заявил сам глава Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил политик, республиканцы не стали предпринимать подобных действий против экс-президента Штатов Джо Байдена, «это было бы неприлично». Однако демократы в случае победы на промежуточных выборах в американский конгресс могут начать процедуру импичмента в отношении Трампа.

«Они хотят это сделать со мной», - указал американский лидер.

Выборы в палату представителей пройдут 3 ноября.

Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН высказал мнение, что Трампа ждет импичмент, если Иран окончательно нанесет поражение США, Израилю и арабским странам, участвующим в агрессии против него.

