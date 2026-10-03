Трамп заявил, что демократы хотят подвергнуть его импичменту
Демократы могут подвергнуть импичменту президента США Дональда Трампа, заявил сам глава Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил политик, республиканцы не стали предпринимать подобных действий против экс-президента Штатов Джо Байдена, «это было бы неприлично». Однако демократы в случае победы на промежуточных выборах в американский конгресс могут начать процедуру импичмента в отношении Трампа.
«Они хотят это сделать со мной», - указал американский лидер.
Выборы в палату представителей пройдут 3 ноября.
Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН высказал мнение, что Трампа ждет импичмент, если Иран окончательно нанесет поражение США, Израилю и арабским странам, участвующим в агрессии против него.
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