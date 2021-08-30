Россиянин Евгений Торсунов выиграл золото Паралимпиады в Токио в прыжках в длину
Российский прыгун в длину Евгений Торсунов стал паралимпийским чемпионом в прыжках в длину, сообщает ТАСС.
На Паралимпиаде в Токио россиянин выступает в категории Т36 - спортсмены с нарушениями координации. Результат Торсунова - 5,76 метра. Серебряную медаль получил новозеландец Уильям Стедман, а бронзу взял украинец Роман Павлюк.
Ранее в Токио мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 сантиметров установил Денис Гнездилов, сообщает «Свободная пресса». 34-летний российский легкоатлет в первой же попытке показал результат 11,02 метра.
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