Россиянин Евгений Торсунов выиграл золото Паралимпиады в Токио в прыжках в длину

Российский прыгун в длину Евгений Торсунов стал паралимпийским чемпионом в прыжках в длину, сообщает ТАСС.

На Паралимпиаде в Токио россиянин выступает в категории Т36 - спортсмены с нарушениями координации. Результат Торсунова - 5,76 метра. Серебряную медаль получил новозеландец Уильям Стедман, а бронзу взял украинец Роман Павлюк.

Ранее в Токио мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 сантиметров установил Денис Гнездилов, сообщает «Свободная пресса». 34-летний российский легкоатлет в первой же попытке показал результат 11,02 метра.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/RussianParalymp
ТЕГИ:РоссияТокиоПаралимпийские ИгрыПаралимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры