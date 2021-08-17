Серебряный призёр Игр в Токио продала медаль на аукционе

Польская копьеметательница Мария Андрейчик выставила на аукцион свою серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Спортсменка призналась, что сделала это, что помочь собрать деньги на лечение 8-летнего Милоша, страдающего пороком сердца. Ему требуется операция в США.

«Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более 100 тыс. евро)», — написала 25-летняя Андрейчик в своём Instagram.

Добавим, победителем аукциона стала польская сеть продовольственных магазинов. Представители компании сообщили, что серебряная медаль Игр-2020 останется у спортсменки, пишет Газета.ру.

Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она заняла четвертое место.