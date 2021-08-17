Серебряный призёр Игр в Токио продала медаль на аукционе
Польская копьеметательница Мария Андрейчик выставила на аукцион свою серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Спортсменка призналась, что сделала это, что помочь собрать деньги на лечение 8-летнего Милоша, страдающего пороком сердца. Ему требуется операция в США.
«Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более 100 тыс. евро)», — написала 25-летняя Андрейчик в своём Instagram.
Добавим, победителем аукциона стала польская сеть продовольственных магазинов. Представители компании сообщили, что серебряная медаль Игр-2020 останется у спортсменки, пишет Газета.ру.
Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она заняла четвертое место.
А ранее сообщалось, что новую золотую медаль вручат игроку женской сборной Японии по софтболу, которая победила на олимпийских играх в Токио. Замена произойдёт, поскольку её награду надкусил мэр города Нагоя, сообщает агентство Kyodo.
Это произошло в ходе чествования 20-летней Миу Гото после её возвращения на малую родину с Игр. Во время мероприятия градоначальник Такаси Кавамура надел на себя награду спортсменки и укусил медаль, позируя для фотографов.
Сообщается также, что мэр позволил себе недостойные высказывания в адрес атлетки. В частности, поинтересовался, запрещают ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тысяч жалоб на поведение Кавамуры.
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