Историк спорта призвал сделать спортсменов героями
Александр Любимов заявил, что количество завоеванных медалей никак не влияет на развитие спорта в стране.
Количество медалей и место в общем зачете не так важны, как любовь к спорту героизм спортсменов, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.
«Не имеет значения, какое место мы занимаем по количеству золотых медалей! Мы займем, например, первое место, что от этого получит какой-либо вид спорта? Увеличится количество занимающихся, стадионов? Нет, а если мы 101 место займем? То же самое. Мы должны воспитывать в людях интерес к спорту и наша страна должна добиться того, чтобы спортсмены стали бы героями. Число людей в нашей стране, которые перед Токио знали, кто будет выступать, смешное, 2-3%. Количество медалей – это вообще мертвая цифра», - отметил он.
В Токио олимпийцы разыграли 339 комплектов наград. Сборная России вошла в пятерку лидеров состязаний, заняв пятое место в общем медальном зачете. В активе отечественной команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте команда США (39-41-33), на втором - команда Китая (38-32-18), на третьем - Японии (27-14-17), на четвертом - Великобритании (22-21-22).
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