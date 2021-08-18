Историк спорта призвал сделать спортсменов героями

«Не имеет значения, какое место мы занимаем по количеству золотых медалей! Мы займем, например, первое место, что от этого получит какой-либо вид спорта? Увеличится количество занимающихся, стадионов? Нет, а если мы 101 место займем? То же самое. Мы должны воспитывать в людях интерес к спорту и наша страна должна добиться того, чтобы спортсмены стали бы героями. Число людей в нашей стране, которые перед Токио знали, кто будет выступать, смешное, 2-3%. Количество медалей – это вообще мертвая цифра», - отметил он.



В Токио олимпийцы разыграли 339 комплектов наград. Сборная России вошла в пятерку лидеров состязаний, заняв пятое место в общем медальном зачете. В активе отечественной команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте команда США (39-41-33), на втором - команда Китая (38-32-18), на третьем - Японии (27-14-17), на четвертом - Великобритании (22-21-22).

