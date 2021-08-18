Акименко рассказал, почему не смог завоевать медаль в Токио
Участник Олимпиады-2020 Михаил Акименко признался, что на его менее удачное выступление в этом году повлияла смерть тренера.
Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 в прыжках в высоту, участник Олимпиады-2020 Михаил Акименко в пресс-центре НСН рассказал, что перед Олимпиадой ушел из жизни его тренер Евгений Загорулько, это сильно помешало спортсмену повторить результат 2019 года.
«Я потерял тренера, который меня вел на серебряную медаль в Дохе. Как он ушел, у меня был разброс в голове. Перед самым важным стартом потерять тренера, это, конечно, очень плохо. Никому не пожелаю этого. Также в технике была проблема, акклиматизацию поймал», - отметил он.
Спортсмен также оценил выступление своих коллег и подчеркнул, что каждый человек, который попал на Олимпиаду, из себя выжал максимум и даже больше.
Необходимо сделать выводы о выступлении спортсменов на Олимпиаде и менять тренд, чтобы избежать последующего «скатывания вниз» в медальных зачетах, заявил ранее президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.
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