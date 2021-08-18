Акименко рассказал, почему не смог завоевать медаль в Токио

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 в прыжках в высоту, участник Олимпиады-2020 Михаил Акименко в пресс-центре НСН рассказал, что перед Олимпиадой ушел из жизни его тренер Евгений Загорулько, это сильно помешало спортсмену повторить результат 2019 года.

«Я потерял тренера, который меня вел на серебряную медаль в Дохе. Как он ушел, у меня был разброс в голове. Перед самым важным стартом потерять тренера, это, конечно, очень плохо. Никому не пожелаю этого. Также в технике была проблема, акклиматизацию поймал», - отметил он.