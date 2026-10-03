СМИ: США планируют ввести жесткие санкции против МУС

США готовятся объявить о масштабных санкциях в отношении Международного уголовного суда. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, ограничения будут направлены против самой структуры из Гааги и против сотрудничающих с ней организаций. Как ожидается, ни один поставщик суда и работающая с ним компания не смогут вести дела с МУС без риска оказаться в американских санкционных списках.

«Сторонники суда боятся, что это может привести к прекращению его существования», - отмечается в материале.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил МУС в посягательстве на американский суверенитет, пригрозил санкциями странам, которые продолжат поддерживать структуру, и пообещал разобрать суд «по кирпичику».

