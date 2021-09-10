Подготовка российских спортсменов к Играм в Токио обошлась в 20 млрд рублей

Государство за четыре года потратило на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио около 20 млрд рублей. Такие цифры на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта озвучил министр спорта Олег Матыцин, пишет ТАСС.

Напомним, на прошедшей в Токио Олимпиаде российская команда заняла пятое место в медальном зачете. Наши спортсмены выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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А ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что столица Приморского края может принять летнюю Олимпиаду 2036 года.

В ходе Восточного экономического форума он рассказал, что Владивосток обязательно заявится на Универсиаду, а также намерен подать заявку на проведение Олимпийских игр, даже несмотря на невысокие шансы победить в отборе.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявки на проведение Олимпиады-2036 готовят Казань и Санкт-Петербург, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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