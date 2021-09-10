Подготовка российских спортсменов к Играм в Токио обошлась в 20 млрд рублей

Государство за четыре года потратило на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио около 20 млрд рублей. Такие цифры на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта озвучил министр спорта Олег Матыцин, пишет ТАСС.

Напомним, на прошедшей в Токио Олимпиаде российская команда заняла пятое место в медальном зачете. Наши спортсмены выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.