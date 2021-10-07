«Нобель» для журналистов

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Минэкономразвития предупредило о резком росте цен на табачные изделия и бензин 8 октября 05:20

В Кемерово школьника без сменки заставили ходить в носках 8 октября 03:38

СМИ сообщили об ответных мерах России на сокращение миссии при НАТО 8 октября 07:30

До 100 человек погибли при теракте в Афганистане

Центробанк ужесточает контроль за переводами с карты на карту

Мурашко предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

Талибы проводят масштабную операцию против ИГ в Афганистане

«Ужасно рада за него!» Тимченко о Нобелевской премии Муратова 8 октября 14:36

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: