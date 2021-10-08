«Радость и гордость!» Голунов удивился присуждению «Нобеля» Муратову

Иван Голунов рад за главного редактора «Новой газеты», но не верит, что после Нобелевской премии отношение к журналистам в стране поменяется.

Журналист Иван Голунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» неожиданным, но радостным событием.

«Для меня это неожиданность и большая радость. Я очень рад, что начинал свою карьеру в «Новой газете», которая меня многому научила. Бесспорно, Дмитрий Муратов и весь коллектив «Новой газеты» заслужили эту премию своей многолетней работой и следованием своим принципам. Я испытываю гордость за всю российскую журналистику, которая, несмотря ни на что, продолжает существовать и информировать людей о происходящем. Несмотря на все сложности, несмотря на преследования журналистов, убийства журналистов. В «Новой газете» было убито шесть журналистов за время существования издания. Несмотря на это журналистика продолжает существовать. В моем деле Дмитрий Муратов тоже сыграл важную роль. Активно выступал в мою поддержку и принимал другие действия», - заявил Голунов.
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Он затруднился ответить, поменяется ли у общественности отношение к профессии журналиста после награждения Нобелевской премией Муратова.

«Со стороны власти, наверное, отношение не изменится. Со стороны общественности? Сложный вопрос. Очень бы хотелось в это верить, очень бы хотелось, чтобы в профессии появлялось много новых смелых журналистов-репортеров, таких, как работают в «Новой газете» и других изданиях. Мне бы хотелось, чтобы вручение Нобелевской премии Дмитрию Муратову привело к тому, чтобы люди хотели заниматься журналистикой и рассказывать правду. Надеюсь, что в обществе тоже что-то поменяется. Хотя мне сложно сказать про общество», - сказал журналист.

Нобелевскую премию мира в 2021 году присудили Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.

По сообщению Нобелевского комитета, премию им дали «за усилия по защите свободного выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

До Муратова приз получали два человека из России и СССР - правозащитник Андрей Сахаров и первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираДмитрий Муратов
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