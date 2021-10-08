«Радость и гордость!» Голунов удивился присуждению «Нобеля» Муратову

Он затруднился ответить, поменяется ли у общественности отношение к профессии журналиста после награждения Нобелевской премией Муратова.

«Со стороны власти, наверное, отношение не изменится. Со стороны общественности? Сложный вопрос. Очень бы хотелось в это верить, очень бы хотелось, чтобы в профессии появлялось много новых смелых журналистов-репортеров, таких, как работают в «Новой газете» и других изданиях. Мне бы хотелось, чтобы вручение Нобелевской премии Дмитрию Муратову привело к тому, чтобы люди хотели заниматься журналистикой и рассказывать правду. Надеюсь, что в обществе тоже что-то поменяется. Хотя мне сложно сказать про общество», - сказал журналист.

Нобелевскую премию мира в 2021 году присудили Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.

По сообщению Нобелевского комитета, премию им дали «за усилия по защите свободного выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

До Муратова приз получали два человека из России и СССР - правозащитник Андрей Сахаров и первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

