Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят по два млн рублей

Выплату в размере два млн рублей получат семьям погибших при атаке беспилотников в Нижнекамске. Об этом сообщает RT.

Количество погибших при атаке БПЛА на Белгород выросло до шести

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова отметили, что для пострадавших предусмотрены выплаты в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей - в зависимости от тяжести полученных травм.

Кроме того, властями предусмотрены компенсации за частично или полностью утраченное имущество.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате атаки украинских БПЛА погибли 13 человек, 75 пострадали. В регионе был объявлен траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиТатарстанПогибшиеВыплаты

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