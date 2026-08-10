Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят по два млн рублей
Выплату в размере два млн рублей получат семьям погибших при атаке беспилотников в Нижнекамске. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова отметили, что для пострадавших предусмотрены выплаты в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей - в зависимости от тяжести полученных травм.
Кроме того, властями предусмотрены компенсации за частично или полностью утраченное имущество.
Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате атаки украинских БПЛА погибли 13 человек, 75 пострадали. В регионе был объявлен траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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