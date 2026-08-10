Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят по два млн рублей

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова отметили, что для пострадавших предусмотрены выплаты в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей - в зависимости от тяжести полученных травм.

Кроме того, властями предусмотрены компенсации за частично или полностью утраченное имущество.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате атаки украинских БПЛА погибли 13 человек, 75 пострадали. В регионе был объявлен траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

