МОСКВА: «ЗАМОРОЗКА НЕВОЗМОЖНА»

Обещания президента США Дональда Трампа «завершить» российско-украинское противостояние так и остались пустыми словами, а Европа продолжает вооружать Украины. На этом фоне в Москве не видят оснований для заморозки конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна. Очевидно, что Зеленский потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт, вызывая недовольство и в тех странах, которые Киев считает партнерами», - сказал Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, действия США на российско-украинском векторе в Москве считают противоречивыми. При этом дипломат опроверг заявления о контактах с Германией по украинскому урегулированию, якобы имевших место в Баку.

«Риторика американцев и действия достаточно противоречивы. Обратили внимание на высказывания [госсекретаря США Марко] Рубио в июне о том, что Вашингтон не рассматривает себя в качестве "нейтрального посредника". В то же время на днях он сказал, что в ближайшие недели США попытаются организовать переговоры по Украине. (…) Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нет, да и вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства» - подчеркнул Галузин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что в середине июля в Баку состоялась «тайная встреча» представителей России и Германии.

«Мы не получили никакой информации ни из России, ни из Германии. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча», - сказал Алиев в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.