«Это невозможно!»: Европу напугали «большой войной», Москва отказалась от «заморозки»
В МИД РФ заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью, поэтому заморозка конфликта невозможна, а президент Сербии увидел Европу на пороге намного «более масштабной войны».
С приближением осени перспективы завершения или приостановки российско-украинского конфликта все больше отдаляются. В МИД РФ заверили, что Россия не пойдет на «заморозку», а президент Сербии Александр Вучич и вовсе напугал мир «большой войной».
МОСКВА: «ЗАМОРОЗКА НЕВОЗМОЖНА»
Обещания президента США Дональда Трампа «завершить» российско-украинское противостояние так и остались пустыми словами, а Европа продолжает вооружать Украины. На этом фоне в Москве не видят оснований для заморозки конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна. Очевидно, что Зеленский потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт, вызывая недовольство и в тех странах, которые Киев считает партнерами», - сказал Галузин в интервью ТАСС.
По его словам, действия США на российско-украинском векторе в Москве считают противоречивыми. При этом дипломат опроверг заявления о контактах с Германией по украинскому урегулированию, якобы имевших место в Баку.
«Риторика американцев и действия достаточно противоречивы. Обратили внимание на высказывания [госсекретаря США Марко] Рубио в июне о том, что Вашингтон не рассматривает себя в качестве "нейтрального посредника". В то же время на днях он сказал, что в ближайшие недели США попытаются организовать переговоры по Украине. (…) Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нет, да и вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства» - подчеркнул Галузин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что в середине июля в Баку состоялась «тайная встреча» представителей России и Германии.
«Мы не получили никакой информации ни из России, ни из Германии. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча», - сказал Алиев в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
ЕВРОПА: «БОЛЬШАЯ ВОЙНА»
На этом фоне президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир стоит на пороге «большой войны» и никто не пытается этому помешать.
«Я думаю, что мы находимся в начале более крупной войны (…) Я не вижу конца войны (конфликта на Украине. – Прим. НСН) в этом году, я не вижу конца войны раньше следующей весны), - сказал он в подкасте председателя правления концерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
По слова политика он надеялся, что хоть кто-нибудь предпримет усилия для достижения мира на Украине, но этого не случилось.
«Этого не произошло, и в скором времени не произойдет, что означает, что мы на пороге намного более масштабной войны», - предупредил президент Сербии.
Вместе с тем он посоветовал европейцам не ждать ослабления России.
«Я бы не стал ждать полного истощения российских войск. Я бы не стал ждать определенного момента, когда, как нам представляется, из-за этой войны на Украине Россия станет значительно слабее», - подчеркнул Вучич, признав, что Европа уже ведет «гибридную войну» против России, вводя санкции в отношении Москвы и финансируя Киев.
Немецкий политолог Александр Рар ранее говорил НСН, что Европа готова поставлять Украине дальнобойные ракеты, если президент США Дональд Трамп даст на это разрешение. При этом, по его словам, все понимают, что использование Киевом такого оружия может придвинуть мир к Третьей мировой войне и «возмездию России» в отношении ряда европейских стран.
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