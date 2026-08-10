В МВД заявили об урегулировании правового статуса семьи Джастаса Уолкера в РФ
Правовой статус семьи переехавшего в Россию фермера из США Джастаса Уолкера урегулирован. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что члены семьи Уолкера, которые проживают в России на основании вида на жительство, нарушили сроки предоставления соответствующих уведомлений.
«Для урегулирования правового положения сотрудники миграционного подразделения пригласили указанных граждан в ГУ МВД России по Алтайскому краю», - написала Волк в своём Telegram-канале.
Также она добавила, что информация о якобы выдворении семьи Уолкера из РФ не соответствует действительности.
Ранее Уолкер - герой мема «Веселый молочник» - заявил, что выяснил, что основания для выдворения его близких из России нет, отметив, что его семья будет подавать документы на российское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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