Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске
В Нижнекамске в результате атаки украинских беспилотников погибли семь граждан Узбекистана. Об этом со ссылкой на генконсульство республики в Казани сообщает RT.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств инцидента диппредставительством были установлены необходимые контакты с местными компетентными органами.
«После завершения судебно-медицинской экспертизы и необходимых процедур будет проведена соответствующая работа по репатриации тел погибших граждан на родину», - говорится в сообщении.
Ранее глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате атаки украинских БПЛА погибли 13 человек, в том числе ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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