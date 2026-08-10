Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске

Отмечается, что для выяснения обстоятельств инцидента диппредставительством были установлены необходимые контакты с местными компетентными органами.

«После завершения судебно-медицинской экспертизы и необходимых процедур будет проведена соответствующая работа по репатриации тел погибших граждан на родину», - говорится в сообщении.

Ранее глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате атаки украинских БПЛА погибли 13 человек, в том числе ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

