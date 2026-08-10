При атаке ВСУ на Нижнекамск погибли 12 человек, еще 39 пострадали

Двенадцать человек погибли и почти сорок пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

В Нижнекамске из-за массированной атаки БПЛА погибли люди

Ранее власти заявили о массированном налете дронов ВСУ на город и атаке на производственные и гражданские объекты, пишет RT.

«В результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали», - указали в пресс-службе.

Всем обратившимся оказывают медицинскую помощь после ЧП.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России, в больницы Нижнекамска госпитализировали 28 пострадавших при атаке, среди них один ребенок.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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