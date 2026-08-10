При атаке ВСУ на Нижнекамск погибли 12 человек, еще 39 пострадали
Двенадцать человек погибли и почти сорок пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.
Ранее власти заявили о массированном налете дронов ВСУ на город и атаке на производственные и гражданские объекты, пишет RT. ️
«В результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали», - указали в пресс-службе.
Всем обратившимся оказывают медицинскую помощь после ЧП.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России, в больницы Нижнекамска госпитализировали 28 пострадавших при атаке, среди них один ребенок.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции