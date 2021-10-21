Дмитрий Муратов рассказал Путину, как потратит деньги от «нобелевки»

Лауреат Нобелевской премии мира, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал президенту России Владимиру Путину о том, в какие благотворительные фонды отправит деньги, полученные от Нобелевского комитета.

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По словам Муратова, деньги уже поделены между фондами «Круг добра» и «Подари жизнь», а также хосписами «Дом с маяком» и «Вера». Он также призвал продлить помощь фонда «Круг добра» на его подопечных, которым стало больше 18 лет.

Кроме того, средства получит премия Анны Степановны Политковской и фонд медицинской помощи работникам СМИ. Муратов напомнил, что премия принадлежит в том числе и всей России. «Она должна быть для наших людей полезна», - выразил надежду журналист.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинДеньгиНобелевская Премия МираДмитрий Муратов
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