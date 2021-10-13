Путин высказался, будет ли признан главред «Новой газеты» иноагентом

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом в России, если не станет нарушать российских законов, «прикрываясь Нобелевской премией, как щитом». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям», - добавил президент.