Путин высказался, будет ли признан главред «Новой газеты» иноагентом

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом в России, если не станет нарушать российских законов, «прикрываясь Нобелевской премией, как щитом». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям», - добавил президент.

Навальный поздравил Муратова с получением Нобелевской премии спустя три дня

После этого Путин резюмировал, что «нужно исполнять российские законы».

На прошлой неделе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов был объявлен лауреатом Нобелевской премии мира за 2021 год. Он разделил эту награду с филиппинской журналисткой Марий Ресса.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заслуживает Нобелевской премии больше, чем любой человек в российской журналистике, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» медиаменеджер Галина Тимченко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыДмитрий Муратов
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