Переформатируем под Африку: Что будет с военными базами России в Сирии
РФ потеряет возможность сохранять контроль, заявил НСН Владимир Болдырев, но Кирилл Семенов не согласился с такой позицией.
Российские корабли и самолеты не смогут заходить на военные базы в Сирии, рассказал НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Власти России и Сирии пришли к соглашению о дальнейшем использовании российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме спустя 1,5 года переговоров, утверждает сирийское агентство SANA. По его информации, Дамаск возьмёт на себя управление гражданскими объектами, прежде всего аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим причалом в порту Тартус, и интегрирует их в систему гражданского управления. В Москве эти данные не комментировали. Болдырев оценил эту ситуацию.
«Мое мнение как военного заключается в том, что этот шаг очень снизит наши возможности. Если у нас не будет боевой составляющей, а только обслуживание некоторых кораблей, то не получиться сохранить контроль. Видимо, на это пошли от безысходности, чтобы просто зацепиться в надежде на будущее. У нас находилась там авиация и после смены власти, но теперь, вряд ли она согласится даже на прием наших судов для заправки и снабжения. Нас передавили американцы, и, главным образом, турки, поэтому мы будем выглядеть слабовато по сравнению с ними», — отметил он.
В свою очередь, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов усомнился в беседе с НСН, что Россия потеряет свое влияние в регионе.
«Возможности не будут ограничены. Условия сейчас ровно такие, какие и требуются России. Мы не нуждаемся в военном присутствии в Сирии, потому что в настоящий момент нет необходимости проводить какие-то военные операции, использовать аэродромы в качестве именно военных баз, где базируются ударные самолеты или размещаются различные сухопутные контингенты. Поэтому формат баз в настоящее время будет соответствовать тем задачам, которые у России есть. Это переформатирование под нужды, которые необходимы. Я не считаю, что РФ не будет пользоваться аэродромом в Хмеймиме или портом Тартуса. Вопрос в том, что они под сирийским контролем. Но это не значит, что Россия не сможет использовать взлетную полосу базы в качестве аэродрома для обеспечения российских операций в Африке. Также база в Тартусе, конечно, наверное, будет использоваться как место, где смогут причаливать для необходимых мер по обеспечению корабли российской средиземноморской эскадры», — указал он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил НСН, почему Сирия отказалась от российской нефти.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В НСПК предупредили о проблемах при оплатах картами Visa и Mastercard
- Великий чайный путь: Кого привлечет круиз на поезде из Китая в Россию
- В Красноярске невменяемая сотрудница банка обокрала VIP-клиентов
- Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму