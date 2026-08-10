МИЛЛИОНЫ ПРОТИВ БУЛЛИНГА

Еще до премьеры нового фильма «богатырской франшизы» разгорелся скандал, инициированный поклонниками Человека-паука, возмущенными, что в России ради «Колобка» подвинули пиратскую премьеру нового фильма о супергерое. Мировая премьера фильма с Зендеей и Томом Холландом состоялась 27 июля, а в РФ ее перенесли на 20 августа. При этом официального проката «Паука» в России естественно нет, речь идет о так называемых «предсеансовых показах».

«Колобок» стартовал в российском прокате 6 августа, попав в заголовки множества СМИ, яростно смаковавших историю о том, как хейтеры уничтожают «булочное недоразумение». Тем не менее, за первый уикенд в прокате фильм Антона Маслова собрал 243 млн рублей, что лишь немного уступает другому летнему хиту, «Холопу 3» (сборы за первый уикенд - 262 млн рублей). При этом картине все же удалось установить рекорд. В первый день проката «Колобок» заработал 54 млн рублей, что стало лучшим результатом для летних релизов в РФ в этом году.

Главным соперником «Колобка» в выходные был мультфильм «Смешарики сквозь вселенные» (сборы 74 млн рублей). На третьем месте по сборам расположился «Майкл», добавивший в кассу 27 млн рублей.

Режиссер фильма Антон Маслов и исполнитель роли Тихона Дмитрий Журавлев жаловались на угрозы в соцсетях от поклонников Человека-паука. 7 августа журналист Эдуард Петров сообщил, что правовая редакция телеканала «Россия-24» обратилась в этой связи в прокуратуру и Следственный комитет.

«Создатели фильма — режиссёр Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлёв — внезапно для себя стали мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами. Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество. Мы видим, как интернет-буллинг, подогретый анонимностью и вседозволенностью, перерастает в реальные угрозы. Люди, вложившие душу и средства в создание семейного кино, вынуждены опасаться за свою безопасность. Это ненормально», - возмутился Петров.

8 августа Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «угроза убийством», по которой интернет-анонимам может грозить до пяти лет тюрьмы.

На этом фоне озвучивавший Колобка комик Гарик Харламов разместил в соцсетях мем под названием «я с друзьями бегу навстречу хейтерам». На картинке изображены сам актер, Колобок, Человек-паук и Бэтмен. Ранее Харламов писал в соцсетях, что ему «глубоко *** на Человека-паука».