«Хейт на 250 миллионов!»: «Колобок» спасся от провала, а анонимам пригрозили тюрьмой
«Колобок» и «Паук» в выходные обменялись рекордами, создателей российского фильма защищают от «буллинга», а из американского вырезали песню иноагента Монеточки.
Скандал, сопровождавший российскую премьеру фильма «Последний богатырь. Колобок», продолжился в выходные рекордными сборами, превысившими 250 млн рублей, и возбуждением уголовного дела. Тем временем главный антагонист «Колобка», голливудский релиз «Человек паук: новый день» продолжил собирать коллекцию своих рекордов.
МИЛЛИОНЫ ПРОТИВ БУЛЛИНГА
Еще до премьеры нового фильма «богатырской франшизы» разгорелся скандал, инициированный поклонниками Человека-паука, возмущенными, что в России ради «Колобка» подвинули пиратскую премьеру нового фильма о супергерое. Мировая премьера фильма с Зендеей и Томом Холландом состоялась 27 июля, а в РФ ее перенесли на 20 августа. При этом официального проката «Паука» в России естественно нет, речь идет о так называемых «предсеансовых показах».
«Колобок» стартовал в российском прокате 6 августа, попав в заголовки множества СМИ, яростно смаковавших историю о том, как хейтеры уничтожают «булочное недоразумение». Тем не менее, за первый уикенд в прокате фильм Антона Маслова собрал 243 млн рублей, что лишь немного уступает другому летнему хиту, «Холопу 3» (сборы за первый уикенд - 262 млн рублей). При этом картине все же удалось установить рекорд. В первый день проката «Колобок» заработал 54 млн рублей, что стало лучшим результатом для летних релизов в РФ в этом году.
Главным соперником «Колобка» в выходные был мультфильм «Смешарики сквозь вселенные» (сборы 74 млн рублей). На третьем месте по сборам расположился «Майкл», добавивший в кассу 27 млн рублей.
Режиссер фильма Антон Маслов и исполнитель роли Тихона Дмитрий Журавлев жаловались на угрозы в соцсетях от поклонников Человека-паука. 7 августа журналист Эдуард Петров сообщил, что правовая редакция телеканала «Россия-24» обратилась в этой связи в прокуратуру и Следственный комитет.
«Создатели фильма — режиссёр Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлёв — внезапно для себя стали мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами. Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество. Мы видим, как интернет-буллинг, подогретый анонимностью и вседозволенностью, перерастает в реальные угрозы. Люди, вложившие душу и средства в создание семейного кино, вынуждены опасаться за свою безопасность. Это ненормально», - возмутился Петров.
8 августа Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «угроза убийством», по которой интернет-анонимам может грозить до пяти лет тюрьмы.
На этом фоне озвучивавший Колобка комик Гарик Харламов разместил в соцсетях мем под названием «я с друзьями бегу навстречу хейтерам». На картинке изображены сам актер, Колобок, Человек-паук и Бэтмен. Ранее Харламов писал в соцсетях, что ему «глубоко *** на Человека-паука».
ОТ ДЕПУТАТОВ ДО ИНОАГЕНТОВ
Не обошли вниманием горячую тему и некоторые политики. Так, депутат Госдумы Владислав Даванков внезапно защитил хейтеров «Колобка».
«На тех, кто писал гадости в личку режиссеру нашего «ужастика для детей», завели уголовное дело. Хейт всегда сопровождает любую громкую премьеру. И если заводить дела из-за каждого анонимного сообщения — у нас просто не останется людей на свободе. Никто не оправдывает угрозы, но они должны быть реальными для уголовного дела», - считает депутат, призывавший ранее отменить в школе домашку.
Еще один довольно безобидный комментарий советника президента России Елены Ямпольской, выступившей против пиратских кинопоказов, СМИ превратили в громкие заголовки о том, как «скандал с "Колобком" и "Пауком" дошел до окружения Путина».
Член АВК Роман Исаев говорил НСН еще до скандала, что кинотеатры ждут от фильма «Последний богатырь. Колобок» «однозначный миллиард». Релиз сможет преодолеть эту плану, если будет двигаться в динамике «Холопа 3». Рейтинг картины на «Кинопоиске» сегодня составляет 2,8 балла из 10 (любопытно, что измеряется он в «пауках»), на Imdb его обрушили до 1,0 балла. При этом на момент выхода материала сборы «Колобка» превысили 250 млн рублей.
На фоне скандала с «Колобком» новый «Человек-паук» продолжает ставить новые рекорды в США и мире. Картина заработала в Штатах $145 млн за второй уикенд, что стало третьим результатом в истории. Планку международных сборов в миллиард долларов фильм преодолел за 12 дней (второй результат в истории после фильма «Мстители: Финал»), а на сегодня его мировая касса составляет $1,67 млрд. Новый «Человек-паук» уверенно движется к $2 млрд в мировом прокате – отметке, которую в истории удавалось преодолеть лишь семи фильмам, отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Если кинотеатры взяли паузу с показом нового «Паука», то на Rutube фильм давно доступен в хорошем качестве. Ранее сообщалось, что в саундтрек картины попала песня «Монополия» признанной в РФ иноагентом Монеточки, однако в российской версии ее заменили на трек Рианны. Нет этой песни и в украинской версии картины, отмечают СМИ.
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