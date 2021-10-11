Навальный поздравил Муратова с получением Нобелевской премии спустя три дня

Интригой последних дней, связанной с вручением Муратову Нобелевки, было то, поздравит ли его один из претендентов на неё — ныне находящийся в заключении Алексей Навальный. Тем более, что активные сторонники оппозиционера в решении Нобелевского комитета искали политический подтекст. По их мнению, Навальный был более достойной кандидатурой. При этом, сам Навальный держал паузу и сложилась парадоксальная ситуация, когда российский премьер Мишустин и представители Кремля поздравили Муратова гораздо раньше, в день награждения.

Соцсети находящегося в тюрьме политика молчали пятницу и все выходные, лишь в понедельник Навальный всё же поздравил с наградой конкурента.