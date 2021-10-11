Навальный поздравил Муратова с получением Нобелевской премии спустя три дня
Российский оппозиционер Алексей Навальный спустя три дня поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира. Он назвал это заслуженной победой, вспомнив про годовщину смерти журналистки издания Анны Политковской и цену, которую приходится платить тем, кто говорит правду.
Интригой последних дней, связанной с вручением Муратову Нобелевки, было то, поздравит ли его один из претендентов на неё — ныне находящийся в заключении Алексей Навальный. Тем более, что активные сторонники оппозиционера в решении Нобелевского комитета искали политический подтекст. По их мнению, Навальный был более достойной кандидатурой. При этом, сам Навальный держал паузу и сложилась парадоксальная ситуация, когда российский премьер Мишустин и представители Кремля поздравили Муратова гораздо раньше, в день награждения.
Соцсети находящегося в тюрьме политика молчали пятницу и все выходные, лишь в понедельник Навальный всё же поздравил с наградой конкурента.
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