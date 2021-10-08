«Ужасно рада за него!» Тимченко о Нобелевской премии Муратова

Медиаменеджер Галина Тимченко назвала вручение Нобелевской премии Дмитрию Муратову приятной новостью для хороших людей. 

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заслуживает Нобелевской премии больше, чем любой человек в российской журналистике, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» медиаменеджер Галина Тимченко.

«Была бы моя воля, я бы ему вообще все премии присудила, какие только есть на этом свете. Потому что Дима больше, чем любой из нас заслуживает любой премии и любой благодарности за все, что он сделал, и за все то, что продолжает делать «Новая газета». С одной стороны, конечно, это удивительно. Мы не привыкли, что главному редактору или журналисту вручают [Нобелевскую премию]. Обычно ее дают тем, кого мы не знаем. Но Дима заслуживает всяческих премий. Ужасно за него рада, и то, что это «Новая газета» и Муратов – это отдельное счастье. Я ненавижу пафос, поэтому высоких слов не буду говорить. Давайте просто скажем, какое счастье, что они у нас есть», - заявила Тимченко.

«Радость и гордость!» Голунов удивился присуждению «Нобеля» Муратову

При этом она не верит, что Нобелевская премия изменит отношение к журналистам и журналистике в России.

«Нет, конечно. Ни одна премия ничего в этом мире не изменила. Просто иногда приятно, что хорошим людям достаются не только плохие новости, но и хорошие», - сказала Тимченко.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал премию Муратова доказательством свободы слова в стране.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираДмитрий Муратов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры