Горбачев отреагировал на присуждение Нобелевской премии Муратову

Первый президент СССР Михаил Горбачев связал получение Нобелевской премии мира главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым с признанием заслуг средств массовой информации в обществе.

«Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту», - заявил Горбачев «Интерфаксу».

Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Сейчас он находится на самоизоляции после перенесенного коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираМихаил Горбачев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры