Горбачев отреагировал на присуждение Нобелевской премии Муратову
8 октября 202116:17
Первый президент СССР Михаил Горбачев связал получение Нобелевской премии мира главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым с признанием заслуг средств массовой информации в обществе.
«Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту», - заявил Горбачев «Интерфаксу».
Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Сейчас он находится на самоизоляции после перенесенного коронавируса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru