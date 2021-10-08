«А почему не Кадырову?» В Чечне недовольны вручением «нобелевки» Муратову

По мнению Умарова, достойным кандидатом на получение «нобелевки» остается глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вообще номинация "Нобелевская премия мира" была придумана в последнее время. Почему Нобелевской премией мира не наградили Рамзана Кадырова за беспрецедентное поражение, которое он нанес международному терроризму, за идеологическую победу над экстремизмом, которую он одержал, за феноменальное строительство города Грозного, возрождение которого планировалось лет эдак через 50, а он это сделал за несколько лет? Рамзану Кадырову нельзя, а вот за развал России, за ложь и клевету Муратову можно. Всё в духе времени. Ничего удивительного в том, что господин Муратов получил свои иудины сребреники за антироссийскую, античеченскую пропаганду, за подлую ложь о нашем народе», - посетовал политик.

«Новая газета» ранее публиковала материалы о преследовании людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской республике. Власти Чечни обвинения журналистов отвергали.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» медиаменеджер Галина Тимченко заявила, что Муратов заслуживает Нобелевской премии больше, чем любой человек в российской журналистике.

Поддержал Дмитрия Муратова и журналист Иван Голунов, добиться освобождения которого по сфабрикованному уголовному делу о наркотиках удалось в том числе и благодаря активности главреда "Новой газеты".

«Для меня это неожиданность и большая радость. Я очень рад, что начинал свою карьеру в «Новой газете», которая меня многому научила. Бесспорно, Дмитрий Муратов и весь коллектив «Новой газеты» заслужили эту премию своей многолетней работой и следованием своим принципам. Я испытываю гордость за всю российскую журналистику, которая, несмотря ни на что, продолжает существовать и информировать людей о происходящем», - отметил он.

Дмитрий Муратов уже заявил, что часть средств, полученных от Нобелевского комитета, он переведет в фонд помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра».

