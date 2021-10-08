Муратов ответил на вопрос о возможных политических планах

Получивший Нобелевскую премию мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что не намерен идти в политику. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете», - приводит агентство ответ журналиста на соответствующий вопрос.

Ранее Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатами премии мира за 2021 год вместе с Муратовым филиппинско-американскую журналистку Марию Рессу. Формулировка награждения — «за усилия в борьбе за свободу выражения мнений, которая выступает необходимым условием демократии и прочного мира».

Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали академику Андрею Сахарову, а также первому и последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Муратов
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