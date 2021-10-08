«Заслуженная награда» или «фекалии»? «Нобелевка» Муратова порадовала не всех
Журналистское сообщество разделилось во мнении относительно присуждения главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира.
Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Реса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен в интервью BBC объяснила выбор жюри.
«Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов», - рассказала Рейс-Андерсен.
Сам главред «Новой газеты» отметил, что Нобелевская премия мира принадлежит всему коллективу издания.
«Никаких ощущений не испытал и могу вам сказать, что это премия не моя. Это премия газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова», - цитирует Муратова РИА Новости. Журналист заявил, что часть премии будет направлена в благотворительный фонд «Круг добра».
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя факт вручения премии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», отметил, что «Новая газета» всегда демонстрировала россиянам особую точку зрения.
«Действительно, у нас есть разные точки зрения, представлен весь спектр, и это хорошо, это значит, что у нас есть свобода слова», - подчеркнул он.
В Кремле поздравили Муратова, оценив его талант и смелость. «Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что, несмотря на разницу во взглядах, уважает главреда «Новой газеты».
«Далеко не всегда разделяю оценки Дмитрия Андреевича, однако, это не мешает нашим добрым многолетним отношениям и взаимо (надеюсь!) уважению», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
С получением награды Муратова поздравила даже главред RT Маргарита Симоньян, отметив при этом благотворительную деятельность журналиста.
«Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что нобелевку ему дали за это, а не как обычно!», - написала Симоньян в своем канале в Telegram.
Ксения Собчак назвала выбор Нобелевского комитета абсолютно заслуженным. При этом телеведущий Владимир Познер отказался комментировать факт получения «нобелевки» Муратовым в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Познер предполагал, что премию получит организация "Репортеры без границ".
При этом ряд деятелей отечественного экрана не оценили выбор Нобелевского комитета и радости за коллегу не испытали. Так, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что выбор комитета якобы дискредитирует саму награду.
«Нобелевская премия мира - одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться», - заявил он.
Телеведущий Владимир Соловьев и вовсе «пожалел» Муратова, напророчив ему «прокручивание на фарш» и «измазывание фекалиями».
«Бедный Муратов. Теперь навальянята его порвут на части, а сторонники Тихановской ещё и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями», - написал Соловьев в своем канале в Telegram.
Муратов – третий россиянин, удостоенный премии мира. До этого награду вручали ученому Андрею Сахарову и экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву.
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