«Заслуженная награда» или «фекалии»? «Нобелевка» Муратова порадовала не всех

С получением награды Муратова поздравила даже главред RT Маргарита Симоньян, отметив при этом благотворительную деятельность журналиста.

«Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что нобелевку ему дали за это, а не как обычно!», - написала Симоньян в своем канале в Telegram.

Ксения Собчак назвала выбор Нобелевского комитета абсолютно заслуженным. При этом телеведущий Владимир Познер отказался комментировать факт получения «нобелевки» Муратовым в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Познер предполагал, что премию получит организация "Репортеры без границ".

При этом ряд деятелей отечественного экрана не оценили выбор Нобелевского комитета и радости за коллегу не испытали. Так, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что выбор комитета якобы дискредитирует саму награду.

«Нобелевская премия мира - одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться», - заявил он.

Телеведущий Владимир Соловьев и вовсе «пожалел» Муратова, напророчив ему «прокручивание на фарш» и «измазывание фекалиями».

«Бедный Муратов. Теперь навальянята его порвут на части, а сторонники Тихановской ещё и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями», - написал Соловьев в своем канале в Telegram.

Муратов – третий россиянин, удостоенный премии мира. До этого награду вручали ученому Андрею Сахарову и экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву.

