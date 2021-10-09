Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора российской «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном Белым домом.

«Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», — цитирует заявление ТАСС.

Как отметил Байден, получившие Нобелевскую премию журналисты сталкиваются с угрозами, преследованиями и запугиванием «за свою приверженность основным принципам свободной прессы - принципам, которые необходимы для здоровой демократии».

Президент США выразил благодарность Муратову и Рессе за их работу, а Нобелевскому комитету — за привлечение внимания к «растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире».

Напомним, накануне Дмитрий Муратов и Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира 2021 года за «усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

