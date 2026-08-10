В Нижнекамске из-за массированной атаки БПЛА погибли люди

Украинские беспилотники утром 10 августа атаковали Татарстан, есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что массированному налету подвергся город Нижнекамск.

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«Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», - указали в пресс-службе.

Их число не уточняется.

Как сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, в Татарстане объявили траур по погибшим в результате атаки дронов на город, пишет RT. Соответствующее решение принял глава республики Рустам Минниханов.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Белгород. После ударов погибли шесть человек, более 20 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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