В Нижнекамске из-за массированной атаки БПЛА погибли люди

«Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», - указали в пресс-службе.

Их число не уточняется.

Как сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, в Татарстане объявили траур по погибшим в результате атаки дронов на город, пишет RT. Соответствующее решение принял глава республики Рустам Минниханов.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Белгород. После ударов погибли шесть человек, более 20 пострадали.

