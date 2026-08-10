В Нижнекамске из-за массированной атаки БПЛА погибли люди
Украинские беспилотники утром 10 августа атаковали Татарстан, есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что массированному налету подвергся город Нижнекамск.
«Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», - указали в пресс-службе.
Их число не уточняется.
Как сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, в Татарстане объявили траур по погибшим в результате атаки дронов на город, пишет RT. Соответствующее решение принял глава республики Рустам Минниханов.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Белгород. После ударов погибли шесть человек, более 20 пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции