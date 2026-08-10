По его словам, секрет эффективного отдыха — не в количестве свободного времени, а в умении находить занятия, которые приносят удовольствие и не истощают ресурсы.

«Мы всегда чем‑то заняты. Чем больше удовольствия мы получаем от процесса и чем меньше тратим энергии, тем выше КПД такого времяпрепровождения. Самое главное — найти в своей жизни процессы, от которых получаешь удовольствие. Проблема в том, что многие люди даже не знают, что им нравится, — они пробуют в жизни слишком мало нового. Нужно пробовать разное, пока не найдётся тот самый процесс, который приносит удовольствие. Задача человека — посвящать свободное время именно таким занятиям. Всё зависит от обстоятельств. Бывает, что даже у самых загруженных людей выпадает свободное воскресенье. Зачастую дело не в том, что человеку не хватает времени на выполнение задач, — скорее, он не тратит время на то, чтобы сократить их количество. В жизни бывают моменты, которые просто "съедают" время. Если посмотреть на это с точки зрения того, от чего можно отказаться, чтобы выкроить время для себя, то всегда найдётся то, от чего можно и нужно отказаться», — добавил эксперт.

Ранее Жавнеров сказал НСН, что эффективно отдохнуть от работы можно за неделю, если переключиться с мыслей о работе на другие эмоциональные впечатления.

