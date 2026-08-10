Отдых «по-французски»: Как получать максимум пользы от свободного времени
Павел Жавнеров рассказал НСН, почему отдых должен быть противоположностью привычного ритма и как можно освободить время для себя даже при плотном графике.
Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил НСН, почему универсальный рецепт «просто отдохнуть» подходит не всем — и как правильно подбирать способ восстановления с учётом привычного ритма жизни.
В соцсетях набирает популярность отдых в стиле «французское воскресенье». Люди устали от продуктивных выходных и все чаще выбирают день, полностью посвященный расслаблению и простым желаниям — без будильника, без планов и без чувства вины, поясняет Vice. Тренд возник в противовес культуре активного отдыха, где свободное время нужно проводить с пользой. Жавнеров отметил, что расслабление — это всегда нечто противоположное тому, чем человек обычно занимается.
«У каждого человека свои направления отдыха. Например, если в обычной жизни человек решает много задач и несёт большую ответственность, то день без задач, планов и распорядка может перезагрузить его психологическое состояние, вернуть ресурс, эмоциональное спокойствие и стабильность. Это полезно для человека, привыкшего к порядку и ответственности. А вот для того, кто ничего не успевает, кому не хватает дисциплины и кто постоянно забывает о каких‑то делах, такие дни могут лишь усугубить проблемы с неорганизованностью и срывом сроков. Расслабление — это всегда нечто противоположное тому, чем человек обычно занимается. Если человек напрягается, когда поднимает штанги в тренажёрном зале, то на массаже он расслабляется. Если он остаётся очень продуктивным, выполняя множество задач, то восстанавливается, когда ничего не делает или занимается хобби. Расслабление и восстановление всегда идут в противоположность тому, на что человек тратит энергию в обычной жизни», — сказал собеседник НСН.
По его словам, секрет эффективного отдыха — не в количестве свободного времени, а в умении находить занятия, которые приносят удовольствие и не истощают ресурсы.
«Мы всегда чем‑то заняты. Чем больше удовольствия мы получаем от процесса и чем меньше тратим энергии, тем выше КПД такого времяпрепровождения. Самое главное — найти в своей жизни процессы, от которых получаешь удовольствие. Проблема в том, что многие люди даже не знают, что им нравится, — они пробуют в жизни слишком мало нового. Нужно пробовать разное, пока не найдётся тот самый процесс, который приносит удовольствие. Задача человека — посвящать свободное время именно таким занятиям. Всё зависит от обстоятельств. Бывает, что даже у самых загруженных людей выпадает свободное воскресенье. Зачастую дело не в том, что человеку не хватает времени на выполнение задач, — скорее, он не тратит время на то, чтобы сократить их количество. В жизни бывают моменты, которые просто "съедают" время. Если посмотреть на это с точки зрения того, от чего можно отказаться, чтобы выкроить время для себя, то всегда найдётся то, от чего можно и нужно отказаться», — добавил эксперт.
Ранее Жавнеров сказал НСН, что эффективно отдохнуть от работы можно за неделю, если переключиться с мыслей о работе на другие эмоциональные впечатления.
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