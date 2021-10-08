В правительстве РФ поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
В правительстве Российской Федерации поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. «Это достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств», - прокомментировал событие пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Официальный представитель Михаила Мишустина отметил, что помимо профессиональной активности, Муратов занимается благотворительной деятельностью – оказывает помощь больным детям. По словам Белякова, это заслуживает уважения. «Мы поздравляем его с заслуженной наградой», - добавил пресс-секретарь премьера.
Ранее Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатами премии мира за 2021 год вместе с Муратовым филиппинско-американскую журналистку Марию Рессу. Формулировка награждения — «за усилия в борьбе за свободу выражения мнений, которая выступает необходимым условием демократии и прочного мира». Муратова поздравили ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали академику Андрею Сахарову, а также первому и последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
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