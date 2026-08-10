Количество погибших при атаке БПЛА на Белгород выросло до шести

При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен пожаром, обнаружено тело погибшего мужчины. Также за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, пострадавшие при атаке.

Ранее стало известно, что пять человек погибли, 25 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

