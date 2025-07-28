Артист также рассказал, что судьба проекта, в котором он исполнил самую сложную роль в своей карьере, пока под вопросом.

«Роль, которая мне не далась, сейчас под вопросом. Мы сняли пилот нового сериала, я играю в комедии полицейского, который из любви к профессии сошел с ума, он шизик. Комедия – самый сложный жанр, половина моей жизни состоит из комедии. Очень сложно сыграть в комедии шизофрению. Мы сняли пилот и боремся. Пока продюсеры посмотрели, сказали: "Нам не смешно, нам страшно". Мы пытаемся выкрутить наш пилот и спасти его. Это, наверное, самая сложная роль, которая у меня была», - подчеркнул Куценко.

Ранее актер также рассказал, что был одним из первых, кому довелось сниматься в кинопарке «Москино» сразу после открытия. По его словам, подобная площадка является настоящим подарком для представителей киноиндустрии, напоминает «Радиоточка НСН».

