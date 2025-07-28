«Я – Мик Джаггер»: Куценко о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и актерской карьере
Гоша Куценко в эфире НСН поделился впечатлениями после выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и рассказал, какую роль считает самой сложной в карьере.
Актер и музыкант Гоша Куценко в пресс-центре НСН отметил, что творчество его омолаживает и помогает держаться на плаву, при этом музыка имеет для него особое значение.
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», состоявшийся 26-27 июля, собрал тысячи зрителей в кинопарке «Москино». За два дня на двух сценах фестиваля выступили 20 известных групп и исполнителей. В их числе и Гоша Куценко и его коллектив «ГК». По словам актера, музыка омолаживает его.
«Профессия меня веселит и оставляет на плаву. Если устаю в кино, меня ждет старина-театр, с которым, надеюсь, я благополучно состарюсь. Омолаживает меня музыка. На фестивале "НАШИ В ГОРОДЕ" я плясал 1 час 10 минут, кажется, сам себе завидовал. Плясал и думал: "Отлично, я - Мик Джаггер"», - отметил он.
Артист также рассказал, что судьба проекта, в котором он исполнил самую сложную роль в своей карьере, пока под вопросом.
«Роль, которая мне не далась, сейчас под вопросом. Мы сняли пилот нового сериала, я играю в комедии полицейского, который из любви к профессии сошел с ума, он шизик. Комедия – самый сложный жанр, половина моей жизни состоит из комедии. Очень сложно сыграть в комедии шизофрению. Мы сняли пилот и боремся. Пока продюсеры посмотрели, сказали: "Нам не смешно, нам страшно". Мы пытаемся выкрутить наш пилот и спасти его. Это, наверное, самая сложная роль, которая у меня была», - подчеркнул Куценко.
Ранее актер также рассказал, что был одним из первых, кому довелось сниматься в кинопарке «Москино» сразу после открытия. По его словам, подобная площадка является настоящим подарком для представителей киноиндустрии, напоминает «Радиоточка НСН».
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