«Классно отожгли»: «Гран-КуражЪ» остались в восторге от фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

Солист «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов заявил НСН, что все артисты на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» выложились на 250%, а Михаил Бугаев признался, что ощутил дух «НАШЕСТВИЯ».

Все артисты, которые выступают на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», выкладываются на 200%, подчеркнул в пресс-центре НСН вокалист пауэр-метал-группы «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов.

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В Москве 26-27 июля проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Группа «Гран-КуражЪ» выступала на киносцене и в финале своего часового сета музыканты удивили зрителей попурри из нескольких песен, написанных для мультфильма «Бременские музыканты». При этом в аранжировке можно было услышать и отсылки к самым громким мировым рок-хитам. Елфимов подчеркнул, что фестиваль организован на самом высоком уровне.

«Артисты выкладываются по полной, на 200%, а кто-то и на 250%. Публика это чувствует, думаю, что это будет только сопутствовать тому, что фестиваль будет развиваться, а мы будем с удовольствием приезжать и отжигать, как сегодня. В этот знойный летний день мы действительно классно отожгли. Все команды, которые сегодня выходят на сцену, делают то же самое - от души, классно, профессионально. Это говорит о том, что данный фестиваль сделан на высоко профессиональном уровне», - заявил он.
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В свою очередь основатель группы «Гран-КуражЪ», гитарист Михаил Бугаев отметил, что на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» ощущается дух «Нашествия».

«Мы все очень скучаем по «НАШЕСТВИЕ». «НАШИ В ГОРОДЕ» - это маленькое «НАШЕСТВИЕ», дух фестиваля здесь чувствуется. Да, всего две сцены, меньше дней и групп, однако та самая атмосфера все равно есть. «НАШИ В ГОРОДЕ» - замечательный фестиваль, публика нас принимала здорово. Впечатления самые замечательные», - подчеркнул артист.

Ранее лидер группы TattooIN Роман Кузьмин в беседе со спецкором НСН отмечал, что выступление группы на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» прошло гладко благодаря четкой работе организаторов. По его словам, кинопарк «Москино», где проходит событие, поражает своим масштабом.

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