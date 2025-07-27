«Классно отожгли»: «Гран-КуражЪ» остались в восторге от фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

В Москве 26-27 июля проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Группа «Гран-КуражЪ» выступала на киносцене и в финале своего часового сета музыканты удивили зрителей попурри из нескольких песен, написанных для мультфильма «Бременские музыканты». При этом в аранжировке можно было услышать и отсылки к самым громким мировым рок-хитам. Елфимов подчеркнул, что фестиваль организован на самом высоком уровне.



«Артисты выкладываются по полной, на 200%, а кто-то и на 250%. Публика это чувствует, думаю, что это будет только сопутствовать тому, что фестиваль будет развиваться, а мы будем с удовольствием приезжать и отжигать, как сегодня. В этот знойный летний день мы действительно классно отожгли. Все команды, которые сегодня выходят на сцену, делают то же самое - от души, классно, профессионально. Это говорит о том, что данный фестиваль сделан на высоко профессиональном уровне», - заявил он.