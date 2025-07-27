«Опыт уже был!»: Гитарист «Гран-КуражЪ» заявил о желании сняться в кино
Михаил Бугаев рассказал НСН, что группа «Гран-КуражЪ» с удовольствием напишет саундтрек к какому-нибудь фильму.
Основатель пауэр-метал-группы «Гран-КуражЪ», гитарист Михаил Бугаев рассказал в пресс-центре НСН об актерском опыте, полученном во время съемок в клипе на песню «Царство диких людей».
В кинопарке «Москино» 26-27 июля проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. «Гран-КуражЪ» выступили сегодня, во второй день музыкального опен-эйра, на киносцене, собрав тысячи поклонников под открытым небом. Собравшись на пресс-конференции сразу после концерта, Бугаев признался журналистам, что у него есть небольшой актерский опыт и добавил, что с удовольствием бы принял участие в съемках фильма.
«Когда мы снимали клип на нашу песню «Царство диких людей», каждому из нас надо было играть две роли - роль жертвы и роль охотника. Надо надо быть играть и боль, и скорбь, и страх - все на свете. Мы бегали друг за другом по лесу. Режиссер Сергей Шубин тогда выжал из нас все соки. Каждый из нас проявил себя как актер. В этой связи, если нас пригласят куда-то сниматься, то мы с удовольствием согласимся. А еще с удовольствием напишем какой-нибудь саундтрек», - сказал собеседник НСН.
Ранее основатель и вокалист рок-группы «Ключи» Тимур Валеев в интервью спецкору НСН рассказал об ощущениях от открытия второго дня фестиваля и знакомства с кинопарком «Москино».
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