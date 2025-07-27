Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью специальному корреспонденту НСН рассказала, что ей понравился прием зрителей на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Юлия Пересильд и ее группа «МАNДРАГОРА» выступили с часовым сетом в воскресенье вечером перед хедлайнером Сергеем Шнуровым.