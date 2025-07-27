«Я как первоклассник»: Юлия Пересильд поблагодарила зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
«МАNДРАГОРА» - молодая группа, открывающая для себя новый мир, сказала Юлия Пересильд, назвав песни, которые «круто зашли» рокерской публике.
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью специальному корреспонденту НСН рассказала, что ей понравился прием зрителей на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Юлия Пересильд и ее группа «МАNДРАГОРА» выступили с часовым сетом в воскресенье вечером перед хедлайнером Сергеем Шнуровым.
«Мне кажется, что у нас все хорошо получилось. Было много зрителей и прекрасное время для выступления, потому что спала жара. Что касается песен, сегодня очень круто зашли "Я трогаю космос" и "Из крайности в крайность". Ну и, конечно, одна из моих любимых песен "Дышать любовью". Несмотря на то, что это рок-фестиваль и публика сюда едет больше за роковыми вещами, мне кажется, что "Дышать любовью" тоже приняли хорошо. Люди послушали, и это как-то по-другому сегодня звучало. У нас молодой коллектив и хочется осуществить большое количество желаний. Например, в этом году мы выпускаем свои первые песни в жизни, осваиваем тему с цифровыми площадками, студийную работу. Я понимаю, что для всех музыкантов это естественно и нормально, но для меня это совершенно новый мир. Я как первоклассник осваиваю это все вообще с нуля», - призналась актриса.
Пересильд объяснила, почему раньше не снималась в кинопарке «Москино», назвав эту площадку спасением для российского кино.
«Почему я здесь первый раз и с "МАNДРАГОРой"? Потому что весь этот год, можно сказать, я посвятила репетициям в студии и записям, а в кино стала сниматься гораздо меньше, чем обычно я это делаю, и в «Москино» просто не успела. Осенью я планирую здесь уже сниматься в кино. Это хорошая площадка, она нам была нужна. Есть "Мосфильм", но сейчас столько фильмов, снимается в России, что при нынешних сложностях с перелетами "Москино" станет спасением. Я думаю, что очень многие киносъемочные группы перевернут все свои планы, и все придут в "Москино"», - подчеркнула собеседница НСН.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, выступление которого завершило фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», ранее защитил на пресс-концеренции НСН русский мат от депутатов.
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