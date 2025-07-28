«Ленинград», «Чайф», Куценко, Пересильд и другие звезды выступили на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» на площадке кинопарка «Москино» завершился выступлением группировки «Ленинград». В течение двух дней концерта сыграли 20 популярных артистов НАШЕго Радио. Гости приняли участие в насыщенной развлекательной программе семейного отдыха в тематических зонах. Более десяти тысяч зрителей, побывавших на фестивале в этот летний уикенд, открыли для себя новую фестивальную площадку Москвы — кинопарк «Москино».
В 2025 году «НАШИ В ГОРОДЕ» вернулись в столицу в формате настоящего семейного праздника. Каждый посетитель нашел занятие по душе, а главное – ощутил тепло от единения поколений. Место для праздника выбрано с особым смыслом – здесь, как в захватывающем кадре, встречаются музыка и кино, сливаясь в единую гармонию, создавая тот самый уникальный сплав эмоций, который и делает фестиваль неповторимым.
«Фестиваль “НАШИ В ГОРОДЕ” прошёл ярко и душевно! Мы, как организаторы вместе с администрацией кинопарка «Москино», вложили в него душу, и нам особенно приятно видеть, что зрители чувствовали себя по-настоящему комфортно, весело и тепло. Люди приходили целыми семьями, и, когда видишь, как радовались дети, играя в подвижные игры на наших площадках, а их родители танцевали и подпевали знакомым хитам, понимаешь, что ради такого единения и стоило проводить этот праздник лета. Любовь к музыке, к НАШЕму Радио, объединила множество людей, я уверена, такие моменты создают историю и остаются в сердце навсегда. Спасибо всем, кто был с нами и заряжались энергией, улыбками и отличным настроением», – сказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселёва.
Московская публика уже успела соскучиться по концертам группировки «Ленинград» и встречала коллектив с зажигательными эмоциями. Сергей Шнуров отметил, что ему не страшно выходить на сцену, а выступать в сложном концертном графике не трудно и не скучно, потому что он любит это занятие, и каждый концерт – это импровизация: все время меняются и аранжировки, и порядок песен, и сами песни.
«Мне очень приятно, что я смогу сыграть для тех людей, которые меня давно ждут, поэтому спасибо большое НАШЕму Радио, что предоставили такую возможность», – сказал Сергей Шнуров на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ».
Перед выступлением на пресс-конференции лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что тщательно подбирал программу для зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», в которой есть и известные песни, и неожиданные вещи, а также пообещал, что общий сет будет задорный и энергичный. По словам певца, он с удовольствием выступает как на небольших, так и на крупных площадках.
«То, чем мы занимаемся, вся эта музыка, весь этот рок-н-ролл – это очень похоже на секс, твоя задача – доставить удовольствие партнеру, и это зал. Зал, если отвечает взаимностью и у вас это все получается, и тут неважно, где это все может происходить, это может происходить в платке, в лесу или в каком-то роскошном отеле», – привел интересное сравнение Шахрин.
В ходе концертной программы на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» свои хиты исполнили «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и её группа «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, ДЕМИДОВAND Александра Демидова, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».
«Название “НАШИ в ГОРОДЕ” — отличное. Людей сегодня было так много, что мой коллектив даже немного растерялся, но все получили нереальное удовольствие. Энергия рока — это энергия жизни, сердцевина всей музыки на земле. Шикарный кинопарк, низкий поклон нашей мэрии, тем, кто придумал это. Для "киношников" подобное — подарок. Снимать в городе натуру очень сложно, это огромное количество разрешений, люди, трафик», — отметил актер и музыкант Гоша Куценко.
Горожане и гости столицы в кинопарке «Москино» смогли не только послушать песни любимых исполнителей, но и сняться эпизодах по мотивам легендарных фильмов, побывать на всех локациях парка и сделать яркие фотографии на память, разгадать головоломки на квесте, поучаствовать в мастер-классах, зарядиться энергией и положительными эмоциями в течение дня, участвуя в спортивных соревнованиях, увидеть уникальные образцы раритетной техники на АвтоКиноВыставке и многое другое. Для детей работали тематические площадки с батутами, настольными играми, аквагримом.
«Мы готовы к масштабным фестивалям, у нас все есть для этого: пространство, инфраструктура. Мы очень рады, что проводим “НАШИ в ГОРОДЕ” в этом году и надеемся, что у нас пройдет и “НАШЕСТВИЕ” и “НАШИ в ГОРОДЕ” в следующем году. Площадка позволяет принять и разместить большое количество гостей, она уже принимала мероприятия такого уровня. Это новая точка притяжения для жителей Москвы», – сказала начальник управления по событийному маркетингу АНО Кинопарк Ситора Даргель.
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тыс., а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
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