«Ленинград», «Чайф», Куценко, Пересильд и другие звезды выступили на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

В 2025 году «НАШИ В ГОРОДЕ» вернулись в столицу в формате настоящего семейного праздника. Каждый посетитель нашел занятие по душе, а главное – ощутил тепло от единения поколений. Место для праздника выбрано с особым смыслом – здесь, как в захватывающем кадре, встречаются музыка и кино, сливаясь в единую гармонию, создавая тот самый уникальный сплав эмоций, который и делает фестиваль неповторимым.

«Фестиваль “НАШИ В ГОРОДЕ” прошёл ярко и душевно! Мы, как организаторы вместе с администрацией кинопарка «Москино», вложили в него душу, и нам особенно приятно видеть, что зрители чувствовали себя по-настоящему комфортно, весело и тепло. Люди приходили целыми семьями, и, когда видишь, как радовались дети, играя в подвижные игры на наших площадках, а их родители танцевали и подпевали знакомым хитам, понимаешь, что ради такого единения и стоило проводить этот праздник лета. Любовь к музыке, к НАШЕму Радио, объединила множество людей, я уверена, такие моменты создают историю и остаются в сердце навсегда. Спасибо всем, кто был с нами и заряжались энергией, улыбками и отличным настроением», – сказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселёва.