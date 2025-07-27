Шнуров защитил русский мат от депутатов

На вопрос журналистов, будет ли мат в новых песнях Шнурова, музыкант заявил, что не выделяет как-то отдельно матерные слова и сравнил их с деепричастиями.

«У меня много новых песен, ждать их не нужно, ведь они будут выходить, несмотря на то, ждете вы или нет. Я не выделяю мат как-то отдельно. Можете спросить меня, будут ли новые треки с деепричастиями. Вот то же самое. С числительными? Да, с ними», - отметил артист.

В кинопарке «Москино» 26-27 июля проходит музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. «Ленинград» являются хедлайнерами второго дня опен-эйра.

