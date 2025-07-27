Шнуров защитил русский мат от депутатов
У депутатов, которые хотели запретить мат, магическое мышление, потому что запрещать слова - самое глупое, чем можно заниматься, сказал в пресс-центре НСН Сергей Шнуров.
Хедлайнер второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.
В департаменте информполитики Новосибирской области ранее заявили, что солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров подпишет перед концертом в Новосибирске гарантийное письмо, в котором обязуется не курить и не материться на сцене, то есть соблюдать закон РФ. При этом власти не стали запрещать концерт группы, как того требовали недовольные общественники. Шнуров осудил идею запрещать матерные слова.
«Можно запретить мат, такие попытки, по-моему, со времен Екатерины II предпринимались. Ну и смотрите, где Екатерина II, а где мат? Мат как был, так есть и будет неотъемлемой частью русского языка. Мы так говорим. Запрещать слова - это самое глупое, наверное, чем можно заниматься. Это говорит о том, что у наших депутатов магическое мышление. Они думают, что запретят слово "трындец" и трындец закончится (в оригинале другое слово - прим. НСН», - сказал Шнуров.
На вопрос журналистов, будет ли мат в новых песнях Шнурова, музыкант заявил, что не выделяет как-то отдельно матерные слова и сравнил их с деепричастиями.
«У меня много новых песен, ждать их не нужно, ведь они будут выходить, несмотря на то, ждете вы или нет. Я не выделяю мат как-то отдельно. Можете спросить меня, будут ли новые треки с деепричастиями. Вот то же самое. С числительными? Да, с ними», - отметил артист.
В кинопарке «Москино» 26-27 июля проходит музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. «Ленинград» являются хедлайнерами второго дня опен-эйра.
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