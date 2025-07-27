Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции НСН на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» рассказал о его песне, которая еще не звучала на концертах, но является кодом человечества.

26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Концерт «Ленинграда» завершает второй день мероприятия. Перед началом своего выступления Шнуров рассказал о песне «Гондон», которая была недавно записана на студии «Vintage Records».