«Без запретов и стереотипов!»: Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объединил легенд рока и кинозвезд
Сергей Шнуров порадовал публику хитами и яркими речами, позитивный слэм под флагами ВМФ слился с уходящими в солнечное небо мыльными пузырями, а Александр Демидов с Юлией Пересильд раскрыли рокерам свои музыкальные таланты.
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», проходивший 26-27 июля в кинопарке «Москино», завершился выступлением Сергея Шнурова и группы «Ленинград», которое подвело итог двухдневному празднику.
Тысячи зрителей, пришедших на фестиваль, увидели выступления 20 рок-групп и исполнителей, в числе которых оказались и известные актеры – Гоша Куценко, Юлия Пересильд и Александр Демидов. Насыщенная программа развлечений позволила многим приехать в кинопарк с детьми. В итоге и участники, и зрители констатировали, что на фестивальной карте Москвы появилась новая точка притяжения.
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК: ТЕЛЬНЯШЕЧКИ И ПЕНСНЕ
Невзирая на тропические ливни, пугавшие москвичей в начале этой недели, в дни проведения фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» над столицей вышло солнце, а 30-градусная жара стала еще одним прекрасным бонусом для зрителей.
Второй день фестиваля совпал с празднованием Дня Военно-Морского флота. Соответствующим получилось и его начало. Под выступление группы NAGART зрители с флагами и тельняшками устроили совместный позитивный слэм, порадовав вокалиста этой группы Александра Старцева.
«Суперское выступление, мне понравился этот городской вайб, он крутой на самом деле! Когда жарко, люди более ленивые но на нашем выступлении народа было достаточно, чтобы поорать наши песни, и мы слышали их. Что касается слэма и ребят в тельняшечках, я хотел бы их поздравить. В любом случае, нам не важно, большая или маленькая толпа. Мы раскачаем любую публику, для нас это не проблема», - подчеркнул музыкант.
На выступлении группы «АнимациЯ» зрители запускали мыльные пузыри, придав песням Константина Кулясова особый колорит. Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф пообещал перед своим выступлением «скромно петь хором, занудно поправив пенсне», но сделал все с точностью до наоборот.
В воскресение фанаты также увидели выступление Александра Демидова из «Квартета И», групп «Ключи», «Гран-КуражЪ» и TattooIN, а завершили вечер часовой сет группы «МАNДРАГОРА», которую собрала звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд, а также бомбический финал от Сергея Шнурова и группы «Ленинград».
С МАТОМ И БЕЗ МАТА: МАЯКОВСКИЙ И «КОСТЫЛИ»
Выступление группы «Ленинград», которая в этом году дает большой тур по городам России, было насыщено эпатажем и всем известными легендарными хитами. Перед этим прошла пресс-конференция НСН, на которой Сергей Шнуров ответил на волнующие всю страну вопросы. Он, в частности, рассказал, куда пропали его злободневные песни, и защитил русский мат от депутатов.
«Есть полное собрание сочинений Маяковского, и там у него наброски рекламных слоганов, такие стишки, которые ни к чему не обязывают. Он рекламой занимался много, постоянно, там можно проследить работу его творческой мысли. Я, ориентируясь на это, заставлял себя раньше писать на актуальные темы, сейчас этим не занимаюсь, потому что отключился от новостной повестки. Что касается мата, на словах его можно запретить. Такие попытки, по-моему, со времен Екатерины II предпринимались. Ну и смотрите, где Екатерина II, а где мат? Мат как был, так есть и будет неотъемлемой частью русского языка. Мы так говорим. Запрещать слова - это самое глупое, наверное, чем можно заниматься. Это говорит о том, что у наших депутатов магическое мышление», - отметил Шнуров.
Лидер «Ленинграда» также назвал секретный хит, который будет «кодом человечества до самого Апокалипсиса».
Со своей стороны, вокалист панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов после воскресного выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» объяснил, как его эволюция привела к отказу от мата.
«Надеюсь, я понятен без мата. При этом мне не важны запреты, мой внутренний цензор - во мне. Мне никто не может ничего запретить, но это мой путь эволюции. Для меня, как человека темпераментного, иногда бывает очень сложно выразить свои мысли, не используя эти три ключевых слова, которые все знают. Это великое искусство – пользоваться русским языком так же четко и ярко, но не использовать эти слова. Мат – это костыли, и если человек не совсем владеет мыслью и слогом, он его использует. Я преодолел это. Панк-рок гораздо глубже и интереснее, а на все стереотипы мне абсолютно индифферентно», - пояснил «Пух».
ЗНАМЕНИТЫЕ «ПЕРВОКЛАССНИКИ»: «КТО-ТО МЕНЯ СЕГОДНЯ ОТКРЫЛ»
Одной из главных фишек фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» стало то, что он стал концертной площадкой для артистов, имеющих собственные группы. В субботу зрители увидели на сцене Гошу Куценко и группу «ГК», а в воскресенье пришло время Александра Демидова с новым составом группы «ДЕМИДОBAND», для которого сегодняшний сет стал «боевым крещением».
«Я очень волновался и ночью, и утром. Сегодня был новый состав, ребята прекрасно сыграли, была отдача от публики, энергия. Майку, в которой я выступал, можно выжимать! Сегодня было крещение группы, а 1 ноября мы отметим концертом мое 55-летие. Кто-то меня сегодня открыл, как музыканта, кто-то узнал, что я пою, а кто-то узнал, что я вообще жив, потому что в интернете понаписали ерунды, что я нездоров, а на самом деле я играю по три-четыре спектакля в неделю, а еще летаю на гастроли, а еще корпоративы, еще музыка, личная жизнь», - подчеркнул один из основателей «Квартета И».
Юлия Пересильд, завершавшая программу фестиваля со своим коллективом «МАNДРАГОРА», призналась, что в музыке чувствует себя «первоклассницей» и поблагодарила зрителей.
«У нас молодой коллектив и хочется осуществить большое количество желаний. Например, в этом году мы выпускаем свои первые песни в жизни, осваиваем тему с цифровыми площадками, студийную работу. Я понимаю, что для всех музыкантов это естественно и нормально, но для меня это совершенно новый мир. Я как первоклассник осваиваю это все вообще с нуля. Мне кажется, что у нас все хорошо получилось. Было много зрителей и прекрасное время для выступления, потому что спала жара. Что касается песен, сегодня очень круто зашли "Я трогаю космос" и "Из крайности в крайность". Несмотря на то, что это рок-фестиваль и публика сюда едет больше за роковыми вещами, мне кажется, что "Дышать любовью" тоже приняли хорошо», - заключила собеседница НСН.
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