ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК: ТЕЛЬНЯШЕЧКИ И ПЕНСНЕ

Невзирая на тропические ливни, пугавшие москвичей в начале этой недели, в дни проведения фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» над столицей вышло солнце, а 30-градусная жара стала еще одним прекрасным бонусом для зрителей.

Второй день фестиваля совпал с празднованием Дня Военно-Морского флота. Соответствующим получилось и его начало. Под выступление группы NAGART зрители с флагами и тельняшками устроили совместный позитивный слэм, порадовав вокалиста этой группы Александра Старцева.

«Суперское выступление, мне понравился этот городской вайб, он крутой на самом деле! Когда жарко, люди более ленивые но на нашем выступлении народа было достаточно, чтобы поорать наши песни, и мы слышали их. Что касается слэма и ребят в тельняшечках, я хотел бы их поздравить. В любом случае, нам не важно, большая или маленькая толпа. Мы раскачаем любую публику, для нас это не проблема», - подчеркнул музыкант.

На выступлении группы «АнимациЯ» зрители запускали мыльные пузыри, придав песням Константина Кулясова особый колорит. Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф пообещал перед своим выступлением «скромно петь хором, занудно поправив пенсне», но сделал все с точностью до наоборот.

В воскресение фанаты также увидели выступление Александра Демидова из «Квартета И», групп «Ключи», «Гран-КуражЪ» и TattooIN, а завершили вечер часовой сет группы «МАNДРАГОРА», которую собрала звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд, а также бомбический финал от Сергея Шнурова и группы «Ленинград».