Юлия Пересильд назвала снобизмом критику блогеров-киноактеров
Блогеры вполне могут сниматься в кино, тем более, что режиссеру виднее, кого он хочет видеть в своей ленте, сказала НСН Юлия Пересильд.
Снимающиеся в кино и театре молодые актеры лучше и талантливее своих более старших коллег, их надо обязательно поддерживать и обсуждать их успехи. Об этом спецкору НСН заявила заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд.
По ее словам, блогеры вполне могут сниматься в кино, выбор актеров — прерогатива режиссера.
«Мне совершенно все равно, что про меня говорят, я это уже давно пережила. Более того, я настолько самокритичный человек, что сильнее, чем я сама себя критикую, никто этого не сделает. Лично мне никто не говорил, что я занимаюсь не своим делом, наверное, боятся. Да это и бессмысленно: вижу цель — не вижу преград. Разговоры о том, что блогеры не должны играть в кино, — не более, чем снобизм. Есть роли, где они должны играть. Кроме того, режиссеру виднее, кого брать в свой фильм, в свою идею», — сказала Пересильд на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
Актриса отметила, что молодые актеры талантливее и лучше, чем их более опытные коллеги по цеху.
«Они моложе, лучше, талантливее, иначе зачем мы все это делаем? Я обожаю, когда молодежь снимается в театре, в кино. Я восхищалась работой Юлии Хлыниной в спектакле “ГРОЗАГРОЗА”, талантом прекрасной Кати Ворониной, с которой снималась в картине “Мужу привет”. Нам уже нечего терять, мы занимаемся только тем, чем нам хочется заниматься, мы не пытаемся кого-то удивить — мы хотим удивить только самих себя. Если говорить про молодых, и в музыке, и в театре, и в кино задача взрослых коллег — восхищаться, поддерживать, хвалить, обсуждать. Так было со мной и в театре, и на съемочных площадках, начиная с сериала “Участок”, где многие взрослые артисты меня “подхватывали”. Благодаря этому ты растешь», — заключила она.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» прошел в кинопарке «Москино» 26-27 июля. В нем приняли участие 20 известных групп и исполнителей, в их числе — Юлия Пересильд и ее группа «MANДРАГОРА».
Ранее Пересильд призналась, что готова на риск только ради искусства.
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