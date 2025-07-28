Снимающиеся в кино и театре молодые актеры лучше и талантливее своих более старших коллег, их надо обязательно поддерживать и обсуждать их успехи. Об этом спецкору НСН заявила заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд.

По ее словам, блогеры вполне могут сниматься в кино, выбор актеров — прерогатива режиссера.