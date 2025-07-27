«Отключился от новостей»: Шнуров объяснил, куда пропали его злободневные песни
Лидер группы «Ленинград» в эфире НСН рассказал, почему перестал писать песни на актуальные темы.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что больше не отражает в поэзии новостную повестку и не сравнивает себя с великими поэтами.
«С великими поэтами я себя сравнивать не буду. Есть полное собрание сочинений Маяковского, и там у него наброски рекламных слоганов, такие стишки, которые ни к чему не обязывают. Он рекламой занимался много, постоянно, там можно проследить работу его творческой мысли. Я, ориентируясь на это, заставлял себя раньше писать на актуальные темы, сейчас этим не занимаюсь, потому что отключился от новостной повестки», - пояснил он.
Группа «Ленинград» стала хедлайнером второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который проходит в Москве 26-27 июля.
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