Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд призналась спецкору НСН в нелюбви к неоправданному риску - несмотря на то, что в несколько лет назад летала в космос для съемок фильма «Вызов».

«Риск не должен быть ежедневным. Наверное, еще раз в космос я бы уже не полетела, потому что не факт, что все срастется так же удачно. Испытывать судьбу не надо. Для меня риск в первую очередь завязан на творчестве. Например, прыгать с парашютом я не решаюсь, несмотря на то, что мой дедушка — мастер спорта по прыжкам с парашютом, потому что это как раз и называется “испытывать судьбу”. В космос я полетела, чтобы снять кино, чтобы быть в чем-то первооткрывателем. Риск — это круто, но только тогда, когда ты понимаешь, что что-то сотворяешь в первый раз. Тогда игра стоит свеч. К праздному риску я отношусь скорее негативно и стараюсь оберегать коллег, которые так снимают стресс», — рассказала Пересильд на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»,