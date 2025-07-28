Слетавшая в космос Юлия Пересильд призналась, что не любит рисковать

Риск должен быть связан исключительно с творчеством и с желанием стать первооткрывателем, испытывать судьбу без повода не стоит, сказала НСН Юлия Пересильд.

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд призналась спецкору НСН в нелюбви к неоправданному риску - несмотря на то, что в несколько лет назад летала в космос для съемок фильма «Вызов».

«Риск не должен быть ежедневным. Наверное, еще раз в космос я бы уже не полетела, потому что не факт, что все срастется так же удачно. Испытывать судьбу не надо. Для меня риск в первую очередь завязан на творчестве. Например, прыгать с парашютом я не решаюсь, несмотря на то, что мой дедушка — мастер спорта по прыжкам с парашютом, потому что это как раз и называется “испытывать судьбу”. В космос я полетела, чтобы снять кино, чтобы быть в чем-то первооткрывателем. Риск — это круто, но только тогда, когда ты понимаешь, что что-то сотворяешь в первый раз. Тогда игра стоит свеч. К праздному риску я отношусь скорее негативно и стараюсь оберегать коллег, которые так снимают стресс», — рассказала Пересильд на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»,
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Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» прошел в кинопарке «Москино» 26-27 июля. В нем приняли участие 20 известных групп и исполнителей, в их числе — Юлия Пересильд и ее группа «MANДРАГОРА».

Ранее Пересильд назвала «Москино» спасением для российского кинематографа.

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ФОТО: РИА Новости
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