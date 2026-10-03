Трамп предложил назвать своим именем новый мост в Алабаме
3 октября 202604:31
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением назвать в его честь мост, который возводят в штате Алабама. Об этом пишет ТАСС.
«Быть может, этот чертов мост назовут в честь меня, и я буду счастлив», - заявил политик.
Накануне в Алабаме объявили о начале строительства моста через реку Мобил стоимостью $3,2 млрд.
Ранее король Марокко Мухаммед VI назвал в честь Дональда Трампа скоростную автомагистраль Тизнит - Дахла.
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