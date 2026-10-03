Трамп предложил назвать своим именем новый мост в Алабаме

«Быть может, этот чертов мост назовут в честь меня, и я буду счастлив», - заявил политик.

Накануне в Алабаме объявили о начале строительства моста через реку Мобил стоимостью $3,2 млрд.

Ранее король Марокко Мухаммед VI назвал в честь Дональда Трампа скоростную автомагистраль Тизнит - Дахла.

