Трамп предложил назвать своим именем новый мост в Алабаме

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением назвать в его честь мост, который возводят в штате Алабама. Об этом пишет ТАСС.

СМИ: Аэропорты в Вашингтоне и Палм-Бич могут назвать в честь Трампа

«Быть может, этот чертов мост назовут в честь меня, и я буду счастлив», - заявил политик.

Накануне в Алабаме объявили о начале строительства моста через реку Мобил стоимостью $3,2 млрд.

Ранее король Марокко Мухаммед VI назвал в честь Дональда Трампа скоростную автомагистраль Тизнит - Дахла.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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