Гинцбург: «Спутник V» гарантирует полную безопасность «НАШЕСТВИЮ»

Гинцбург подчеркнул, что именно эта вакцина дает гарантированный уровень защиты.

«"Спутник V" дает соответствующий уровень защиты, я это гарантирую», - заявил глава института имени Гамалеи.

Ранее оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» объявил, что сделает территорию фестиваля зоной, свободной от COVID-19. Фестиваль, отмененный в прошлом году из-за пандемии, на этот раз пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Все зрители и гости open-air попадут на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19. Тест нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до начала фестиваля.

