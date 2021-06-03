Гинцбург: «Спутник V» гарантирует полную безопасность «НАШЕСТВИЮ»

Глава института имени Гамалеи объяснил НСН, почему гостям музыкального фестиваля необходимо вакцинироваться.   

Глава института имени Гамалеи, где разрабатывали вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что препарат способен обеспечить безопасность музыкальному фестивалю «НАШЕСТВИЕ».

«Чтобы обеспечить безопасность, все, кто участвует в массовом мероприятии, должны быть вакцинированы препаратом "Спутник V". Тогда все будут защищены, и мероприятие будет безопасным. В этом случае все забудут, что такое COVID-19 и был ли он когда-нибудь», - пообещал он.

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Гинцбург подчеркнул, что именно эта вакцина дает гарантированный уровень защиты.

«"Спутник V" дает соответствующий уровень защиты, я это гарантирую», - заявил глава института имени Гамалеи.

Ранее оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» объявил, что сделает территорию фестиваля зоной, свободной от COVID-19. Фестиваль, отмененный в прошлом году из-за пандемии, на этот раз пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Все зрители и гости open-air попадут на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19. Тест нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до начала фестиваля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцинацияНашествие
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