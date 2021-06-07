Кортнев посоветовал гостям «НАШЕСТВИЯ» не экономить на ПЦР-тестах
Музыкант Алексей Кортнев назвал «НАШЕСТВИЕ» праздником, который стал частью не только рок-н-ролльной, но и культурной жизни страны в целом.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram–каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что считает «НАШЕСТВИЕ» праздником, и посоветовал зрителям не отказываться от посещения фестиваля из-за мер против коронавируса.
Ранее сообщалось, что «НАШЕСТВИЕ» станет первым open-air в стране, который обеспечит своим гостям повышенные меры безопасности. Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
«Я думаю, что организаторы "НАШЕСТВИЯ", скорее всего, были вынуждены на это пойти под угрозой закрытия фестиваля. В связи с переездом фестиваля в другую область организаторам приходится иметь дело с новой администрацией. Думаю, что было поставлено такое условие. Понятно, что это может отпугнуть тысячи зрителей, в чем руководство фестиваля никак не заинтересовано. Мне очень жаль тех зрителей, которые, уже купив билет, будут вынуждены потратить деньги еще и на ПЦР-тесты, но что делать, мы сейчас живем в такой реальности и вряд ли можем что-то изменить. Что посоветовать тем, кто недоволен или сомневается? Если есть в кармане эти лишние две тысячи рублей, наверное, надо их потратить и получить удовольствие от фестиваля. С другой стороны, тут каждый должен принимать решение сам», - сказал Кортнев.
При этом он подчеркнул, что «НАШЕСТВИЕ» стало огромным событием и для культурной жизни страны, и для музыкантов, и для зрителей.
«Мы и так были лишены почти всех фестивалей, "НАШЕСТВИЕ" не проводилось год, а это все-таки огромный праздник, который стал уже частью жизни не только рок-н-ролльной, но и в целом культурной жизни страны. Конечно, пренебрегать фестивалем не стоит. "НАШЕСТВИЕ" – это всегда праздник. Причем, такое ощущение не только у меня, а у всех участников – и музыкантов, и зрителей. Иначе туда не съезжались бы по сто тысяч человек, если бы это не было праздником», - отметил лидер «Несчастного случая».
Ранее сообщалось, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» станет зоной, свободной от COVID-19.
Оргкомитет фестиваля начал комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гостей фестиваля, который в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. На сцену выйдут: Lumen, «Мельница», «Сплин», «Крематорий», «Заточка», Нейромонах Феофан, «СерьГа», «НАИВ» и многие другие.
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