Женщина родила ребенка в аэропорту «Шереметьево» и умерла

Скончалась женщина, которая родила ребенка в туалете московского аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, она умерла в больнице от потери крови.

Известно, что 30-летняя женщина прилетела в Москву из Антальи. В аэропорту у нее начались схватки, она направилась в туалет, где родила мальчика. После родов пассажирка осталась в кабинке, где убила младенца.

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Позже очевидцы вызвали медчасть. Женщину госпитализировали с обильным маточным кровотечением, но ее не удалось спасти.

По факту случившегося в Химках было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

Ранее молодая россиянка родила ребенка в туалете в аэропорту Анталии, бросила его там и попыталась вылететь в РФ, но была задержана. Младенца удалось спасти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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