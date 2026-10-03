Женщина родила ребенка в аэропорту «Шереметьево» и умерла

Скончалась женщина, которая родила ребенка в туалете московского аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, она умерла в больнице от потери крови.

Известно, что 30-летняя женщина прилетела в Москву из Антальи. В аэропорту у нее начались схватки, она направилась в туалет, где родила мальчика. После родов пассажирка осталась в кабинке, где убила младенца.