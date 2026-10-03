Женщина родила ребенка в аэропорту «Шереметьево» и умерла
Скончалась женщина, которая родила ребенка в туалете московского аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщают «Известия».
По данным источника, она умерла в больнице от потери крови.
Известно, что 30-летняя женщина прилетела в Москву из Антальи. В аэропорту у нее начались схватки, она направилась в туалет, где родила мальчика. После родов пассажирка осталась в кабинке, где убила младенца.
Позже очевидцы вызвали медчасть. Женщину госпитализировали с обильным маточным кровотечением, но ее не удалось спасти.
По факту случившегося в Химках было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.
Ранее молодая россиянка родила ребенка в туалете в аэропорту Анталии, бросила его там и попыталась вылететь в РФ, но была задержана. Младенца удалось спасти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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