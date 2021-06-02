«Гречка, сало, нож». Максим Кучеренко рассказал о вещах, необходимых на «Нашествии»
Один из лидеров группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в интервью НСН рассказал, что всегда везет с собой на «Главное приключение года».
Организаторы уже обнародовали точное место проведение фестиваля, «Главное приключение года» пройдет в Подмосковье близ деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области. На двух сценах «Нашествия» выступит более 80-ти групп.
На главную сцену фестиваля выйдет группа «Ундервуд». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» один из лидеров группы «Ундервуд» Максим Кучеренко рассказал, что всегда берет с собой на поле «Нашествия».
«Дорогая дальняя, времени на «Нашествии» проводить много. Я всегда беру семь вещей: это отваренная гречневая каша, сало, черный хлеб, соль, перец, нож и всегда к «Нашествию» в это время свежие помидоры. Все удивлены, сыты и счастливы. Даже алкоголь не надо брать, потому что он там всегда есть в гримерках, и кто-нибудь нальет, а вот с правильной закуской дефицит. Поэтому я и в этот раз не изменю своей традиции и появлюсь на «Нашествии» с этим набором из семи компонентов. И буду счастлив не только вниманием нашей рок-аудитории, но и посиделками с коллегами в гримерках фестиваля», - посоветовал музыкант.
«Нашествие» в Серпухове пройдет с 30 июля по 1 августа. На сцену «Главного приключения года» выйдут такие группы, как «Крематорий», «Мельница», «Ночные снайперы», «Машина времени», «НАИВ», «Сплин» и многие другие.
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