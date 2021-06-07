«Другого выхода нет!» Грымов о COVID-безопасности на «Нашествии»

Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ» станет первым open-air в стране, который обеспечит своим гостям повышенные меры безопасности. Вход на фестиваль будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до начала фестиваля.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» режиссер Юрий Грымов поздравил всех с тем, что «Нашествие» в этом году состоится.

«Во-первых, я поздравляю абсолютно всех: и участников, и гостей фестиваля «Нашествие». Это замечательный праздник музыки, свободы, общения, настоящего контакта людей! Это очень редкое явление в наше пандемическое время», - отметил он.

Говоря об инициативе оргкомитета фестиваля Грымов подчеркнул, что возможно, применит эту систему в своем театре.

«Я думаю, что в театре «Модерн» со следующего сезона мы введем скидки для тех, кто предъявит сертификат о вакцинации. Я сам привился, 80% сотрудников театра уже тоже привились, поэтому, конечно, это замечательное начало, чтобы люди вакцинировались. А всем скептикам я скажу, а какой еще выход? Ну, пусть, кто-нибудь придумает другой выход, пересидеть не удастся», - резюмировал собеседник агентства.

«Нашествие» в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.

