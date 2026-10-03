МО: ВС РФ поразили Северный мост в Киеве

В ведомстве рассказали, что через этот объект обеспечивалась переброска войск и логистика при поставке военных грузов в интересах ВСУ. Отмечается, что в Киевской области также был поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения украинских военных.

Кроме того, по данным МО, на переходе морем в северо-западной части Черного моря был нанесен удар по морскому судну типа «сухогруз», доставлявшему в порт Одесса грузы двойного назначения для ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью субботы над территорией России были сбиты 218 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».