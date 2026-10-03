МО: ВС РФ поразили Северный мост в Киеве
Минувшей ночью 3 октября российские военные в Киеве беспилотниками поразили Северный автотранспортный мост через реку Днепр. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что через этот объект обеспечивалась переброска войск и логистика при поставке военных грузов в интересах ВСУ. Отмечается, что в Киевской области также был поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения украинских военных.
Кроме того, по данным МО, на переходе морем в северо-западной части Черного моря был нанесен удар по морскому судну типа «сухогруз», доставлявшему в порт Одесса грузы двойного назначения для ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью субботы над территорией России были сбиты 218 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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