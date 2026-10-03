По мостам и логистике: Удары ВС РФ привели к коллапсу в Киеве

УДАРЫ ПО МОСТАМ

3 октября в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью российские военные нанесли удар по еще одному стратегическому объекту в украинской столице. Речь идет о Северном автотранспортном мосте через реку Днепр. По данным ведомства, он обеспечивал переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ.

Известно, что поражение было нанесено беспилотниками. Кроме того, в Киевской области был уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения украинской армии. Также ВС РФ продолжили бить по объектам инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, в других городах Украины, добавили в МО.