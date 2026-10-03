По мостам и логистике: Удары ВС РФ привели к коллапсу в Киеве
При этом, по мнению украинского депутата Артема Дмитрука, если ситуация с мостами станет значительно хуже, Киев может ждать полноценная блокада.
ВС РФ вновь атаковали один из важнейших транспортных узлов на Украине, через который, по данным Минобороны РФ, велась поставка военных грузов для ВСУ. Накануне российские военные также ударили по Южному мосту в Киеве, что привело к коллапсу в украинской столице.
УДАРЫ ПО МОСТАМ
3 октября в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью российские военные нанесли удар по еще одному стратегическому объекту в украинской столице. Речь идет о Северном автотранспортном мосте через реку Днепр. По данным ведомства, он обеспечивал переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ.
Известно, что поражение было нанесено беспилотниками. Кроме того, в Киевской области был уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения украинской армии. Также ВС РФ продолжили бить по объектам инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, в других городах Украины, добавили в МО.
Днем ранее российские военные удалили по Южному мосту в Киеве. Это важнейшая артерия, соединяющая правый и левый берега реки. Мост был перекрыт. В связи с этим сообщение между берегами Днепра было приостановлено, а украинская столица встала в огромных пробках.
Позже Южный мост вновь был атакован — удар ВС РФ пришелся по его верхней части. Он был закрыт для движения наземного транспорта и метро. 1 октября Южный мост в Киеве перекрывали дважды из-за пожара после взрывов. Известно, что через него проходило до 90% всего транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины, а также шла значительная часть военных грузов.
В МО РФ накануне объявили о поражении ночью 2 октября в Киеве автожелезнодорожного моста через Днепр. По данным министерства, этот объект в украинской столице обеспечивал переброски войск, логистические поставки военных грузов в интересах группировок ВСУ на Донбассе.
Южный мост связывает сразу три важнейшие трассы: М-05 Киев — Одесса, М-06 Киев — Чоп и М-03 Киев — Харьков — Изюм — Славянск. Другие маршруты через реку находятся в Каневе, Черкассах, Кременчуге и далее на юге страны.
В Минобороны РФ подчеркивают, что в ответ на действия ВСУ российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Отмечается, что ВС РФ применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия.
КОЛЛАПС
После перекрытия Южного моста Киев встал в огромные пробки. 2 октября из-за угрозы новой атаки БПЛА в городе были закрыты и другие мосты, писал канал Baza в «Максе». Речь идет о Южном, Метро и мосте Патона. В связи с этим сотни людей вынуждены были ожидать транспорт, чтобы переправиться на правый берег, а машины и общественный транспорт встали. По данным источника, некоторые граждане шли через мост пешком.
Экс-министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко заявил, что пассажиропоток между левым и правым берегами в Киеве достигает 40 тысяч человек в час. По его словам, даже всего автобусного парка украинской столицы не хватит для перевозки людей через Днепр во время перекрытия мостов.
Из-за произошедшего накануне в Киеве в несколько раз выросли цены на такси, многие киевляне начали массово покидать город, пишет ТАСС. Многочисленные пробки образовались в столице Украины к вечеру, в городе было практически парализовано автомобильное движение по основным магистралям, передает издание «Общественное».
После ночных ударов в пятницу Киев накрыл туман и смог, в связи с чем видимость в городе была почти нулевой. Сообщалось, что дым и частицы сажи скопились над городом после атак, пишет «Лента.ру».
В связи с произошедшим в Киеве 2 октября срочно созвали Совет обороны для решения вопроса с движением транспорта через мосты, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА). Депутаты из парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотрели варианты на случай полного разрушения мостов. Уточняется, что было предложено связать два берега Киева паромами и понтонными переправами, добавить больше автобусов и организовать реверсивное движение, создать велосипедные хабы для пересечения проблемных участков без автомобилей.
«ДРАМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ» И БЛОКАДА КИЕВА
Мэр города Виталий Кличко подтвердил созыв Совета обороны и заявил, что власти украинской столицы вместе с военными, правоохранителями, представителями Службы безопасности Украины и Государственной службой чрезвычайных ситуаций обсудили обеспечение функционирования Киева в условиях «постоянных разрушительных атак».
«Призвал все службы, входящие в Совет обороны, действовать слаженно и ответственно. Сейчас не время для популизма. Нужно принимать взвешенные решения и информировать людей. Честно говорить о нынешних реалиях. Столица в очень драматической ситуации. И сделать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время, уже не получится!» - заявил Кличко, чьи слова приводит издание «Страна».
При этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что, если ситуация с мостами станет значительно хуже, Киев может ждать полноценная блокада.
«Киев может столкнуться уже не с отдельным транспортным кризисом, а с общегородским инфраструктурным коллапсом. А в предельном сценарии — с блокадой столицы», - написал он в своем Telegram-канале.
Однако военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов заявил, что удары по Южному мосту в Киеве могут быть только началом большой операции по блокировке главных инфраструктурных артерий в столице Украины.
«Что касается других мостов через Днепр, то, скорее всего, мы будем работать по полотну и просто останавливать движение мостов на время. После этого их будут восстанавливать, но мы снова будем работать по полотну и таким образом перекрывать связь между левым и правым берегами Днепра. Вероятность того, что мы "разрежем" украинскую столицу, высока. Данный удар (по Южному мосту в Киеве 2 октября – прим. НСН) — лишь пристрелочная атака и проверка новой боевой части "Герани" не на полигоне, а на конкретном военном объекте», - приводит его слова «МК».
Ранее политолог, военный эксперт, бывший в комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, Игорь Никулин в интервью НСН рассказал, что ВСУ постоянно применяют запрещенные виды боеприпасов против российских городов.
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