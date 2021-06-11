Роспотребнадзор перенес «Нашествие» на 2022 год

Крупнейший в России музыкальный фестиваль «Нашествие», который должен был состояться 30 июля – 1 августа в подмосковном Серпухове, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области. Об этом сегодня, после совещания в правительстве Московской области, рассказали НСН управляющий фестивалем Евгения Киселева и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Сегодня — день плохих новостей. «Нашествия» в этом году не будет. Нам очень хотелось, чтобы фестиваль состоялся на новом месте в новом формате. Мы открыли для себя замечательный город Серпухов, где нас искренне ждут. Мы были готовы на всё и делали всё, чтобы сделать фестиваль безопасным для всех… Мы шли на беспрецедентные меры и даже объявили «Нашествие-21» зоной свободной от COVID», - рассказала НСН Евгения Киселева.

Не получилось обезопасить фестиваль из-за всплеска заболеваемости COVID в Московском регионе. «Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле-августе 2021 года. Поэтому, оргкомитет фестиваля «Нашествие» совместно с Правительством Московской области сообщают о переносе фестиваля на следующий год. Новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года. Место проведения – наш любимый Серпухов. Мы будем ждать гостей «Нашествия» в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль!», - сообщила НСН вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

По словам управляющей фестивалем, 25 июня на сайте «Нашествия» будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов – в зависимости от выбора их владельцев.

При этом Евгения Киселева благодарна всем, кто верил и помогал фестивалю: «Спасибо нашим артистам, которые продвигали фестиваль в СМИ и своих соцсетях! Спасибо Правительству Московской области и администрации Серпухова, которые приняли нас с распростертыми объятиями и сейчас ждут фестиваль в 2022 году! Спасибо нашим зрителям, которые не сдавали билеты, когда нам было тяжелее всего и этим сильно поддержали нас! Мы очень надеемся, что вы и дальше останетесь с нами. Ведь, «Нашествие» это не только музыка и артисты. «Нашествие» - это уникальное сообщество единомышленников, людей, которые живут на одной, какой-то очень правильной волне. До встречи на поле под Серпуховым 29-31 июля 2022 года!», - сообщила Киселева.